Cinco anos depois, assassino de gêmeos é preso na capital de MS

Um homem de 42 anos, conhecido como ‘Armal’, ‘Cabelo’ ou ‘Magrão’, foi preso nesta 2ª feira (9.jun.25) em Campo Grande (MS).

Ele é acusado de matar os irmãos gêmeos Alexandre Muller Passos e Rafael Muller Passos, em 2020.

A prisão foi feita pela Polícia Militar por volta das 11h55 da manhã.

O suspeito foi encontrado numa chácara e não resistiu à abordagem.

Desde o início do processo, ele estava foragido da Justiça.

A prisão preventiva foi decretada no mês de maio deste ano.

Com o mandado em aberto, os militares o localizaram e efetuaram a captura.

Agora, a Justiça deve dar andamento ao processo com novas audiências.

O CRIME

O duplo homicídio ocorreu na noite de 25 de setembro de 2020.

As vítimas foram mortas no bairro Mata do Jacinto, na Capital sul-mato-grossense.

Segundo as investigações, os irmãos pertenciam a um grupo criminoso rival ao do acusado.

Ele teria chegado ao local com outro homem em uma motocicleta.

A dupla invadiu a quitinete onde os irmãos estavam e atirou diversas vezes.

Rafael foi atingido por sete disparos; Alexandre, por seis.

Ambos morreram no local, antes da chegada do socorro.

CÂMERAS REGISTRARAM A EXECUÇÃO

Câmeras de segurança flagraram o crime por volta das 23h.

As imagens mostram dois homens de capacete passando de moto pela rua.

Em seguida, eles entram a pé na vila de quitinetes onde as vítimas moravam.

Logo após, é possível ver clarões que indicam os disparos feitos contra os irmãos.

DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou denúncia em julho de 2024.

O acusado foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa.

A acusação foi feita com base em provas reunidas durante a investigação.

Também foi solicitado o pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Com a prisão, o processo avança para a fase de oitivas e interrogatórios.