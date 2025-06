Casal é preso por forjar roubo de carro para dar golpe do seguro em MS

A Polícia Civil de Ponta Porã desvendou uma tentativa de golpe contra uma seguradora, após um casal forjar um falso assalto à mão armada com o objetivo de fraudar o seguro de um veículo. O caso foi registrado pela 2ª Delegacia de Polícia do município, na fronteira com o Paraguai.

O homem, de 27 anos, e sua companheira compareceram à delegacia alegando ter sido vítimas de um roubo em frente a um hotel. Segundo o relato, supostos assaltantes paraguaios teriam levado dinheiro, um relógio e um automóvel segurado.

Durante o registro da ocorrência, no entanto, os dois apresentaram versões contraditórias. Confrontados pelos investigadores, acabaram confessando que inventaram o crime para acionar o seguro. O homem admitiu ter levado o veículo até Ponta Porã para entregá-lo voluntariamente, enquanto a mulher nem sequer estava presente na ocasião, tendo sido incluída no falso relato apenas para reforçar a encenação.

Diante da confissão, o casal foi autuado por comunicação falsa de crime. A Polícia Civil segue com a apuração para responsabilização criminal dos envolvidos.

O delegado Júlio Lima, responsável pelo caso, alertou para a gravidade da prática. “Falsas comunicações comprometem a credibilidade do sistema de segurança pública, razão pela qual todos os envolvidos serão responsabilizados nos termos da lei. A instituição reafirma seu compromisso com a verdade, com a justiça e com a proteção da sociedade”.