Grupo é acusado de vazar conteúdo sexual de adolescente de 15 anos em MS

A Polícia Civil, através da delegacia de Novo Horizonte do Sul, a 320 quilômetros de Campo Grande, identificou quatro indivíduos, sendo três homens de 19, 23 e 42 anos e um adolescente de 17 anos, por compartilhar imagens íntimas de uma adolescente de 15 anos sem a devida autorização.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no último fim de semana, um vídeo com conteúdo sexual foi disseminado em redes sociais e grupos de WhatsApp sem o consentimento da jovem.Após investigações, a polícia conseguiu identificar os envolvidos.

Os três homens adultos enfrentarão acusações por divulgação de cena de sexo ou pornográfica, com pena máxima de cinco anos de reclusão, enquanto o adolescente responderá por ato infracional correspondente. Além disso, aqueles que compartilharem ou mantiverem o vídeo também poderão ser responsabilizados pelo mesmo crime.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos na situação.