Homem é executado em bar de MS e mulher leva 7 tiros, mas sobrevive

Vanderson Raynan Ferreira da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de 4ª feira (21.jan.25), em frente a um bar movimentado no cruzamento das ruas Balbina de Matos e Ponta Porã, em Dourados, a 225 quilômetros de Camo Grande. Uma jovem identificada como Kimberly Lune, que estava com Vanderson, também foi baleada e socorrida ao hospital.

Conforme apurado, Vanderson estava sentado em uma mesa acompanhado de algumas mulheres quando um homem chegou ao local em uma motocicleta, usando capacete, e abriu fogo contra o grupo. Vanderson tentou correr para o interior do bar, mas caiu e morreu antes da chegada do socorro. Kimberly foi atingida sete vezes e encaminhada em estado grave ao Hospital da Vida.

A Polícia Civil informou inicialmente que o principal suspeito do ataque é seria homem que havia saído recentemente do sistema prisional e teria feito ameaças a Vanderson anteriormente. A investigação também apurava a possibilidade de Kimberly ser o alvo principal do ataque.

Suspeito preso em operação conjunta

Já na madrugada desta 5ª feira (23.jan.25), agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, localizaram e prenderam o suspeito, um jovem de 21 anos, no Residencial Eucalipto. Durante a abordagem, ele confessou o crime e indicou a localização da arma usada no ataque, uma pistola calibre 9 mm, que foi apreendida.

A Polícia Civil afirmou que o suspeito será investigado também pelo disparo que feriu Kimberly. Os investigadores continuam trabalhando para esclarecer a motivação do homicídio e o possível envolvimento do suspeito em outros delitos.