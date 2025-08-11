Homem é preso em MS por manter esposa grávida em cárcere em MS

A Polícia Civil prendeu no final de semana, em Porto Murtinho, um homem de 43 anos acusado de manter a esposa, grávida de nove semanas, em cárcere privado. A vítima, de 25 anos, relatou que sofria ameaças constantes de morte contra ela e seus filhos, além de agressões físicas desde maio deste ano.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima, indicando que a jovem estaria sendo mantida contra a vontade em uma fazenda a cerca de 60 km do município. No local, os policiais encontraram a casa trancada. Sozinha, a vítima chorou ao receber a equipe e contou que era diariamente impedida de sair ou manter contato com familiares.

Segundo o relato, o suspeito a ameaçava com faca, dizendo que a mataria junto com os filhos. Ela informou ter sofrido enforcamentos, golpes na cabeça contra a parede, tentativa de esfaqueamento e destruição do celular. Em 4 de agosto, durante consulta de pré-natal, disse ter se sentido intimidada pela presença do agressor, que não permitiu que conversasse sozinha com os profissionais de saúde.

Diante da gravidade, os investigadores retiraram a vítima do local. O gerente da fazenda localizou o suspeito no campo, que foi preso em flagrante portando um facão com bainha e uma chaira. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho e permanece à disposição da Justiça.