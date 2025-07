Homem mantém mãe de 93 anos em cárcere e toma renda de R$ 30 mil dela

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante, na última 6ª feira (4.jul.25), um homem acusado de manter em cárcere a própria mãe, uma idosa de 93 anos, no bairro Park Way. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal do Núcleo Bandeirante, com autorização de arrombamento.

Desde 2020, o investigado vinha se apropriando indevidamente da renda mensal da mãe, que ultrapassa R$ 30 mil, utilizando os valores para benefício próprio. Além da apropriação financeira, ele também praticava violência psicológica, impedindo que a idosa mantivesse contato com o outro filho.

Em uma ação anterior da polícia, motivada por denúncia, os policiais foram recebidos com xingamentos pelo investigado. Nesta nova diligência, com ordem judicial, foi necessário arrombar o portão da residência, já que o homem não estava no local.

Dentro da casa, a equipe encontrou a idosa acamada, sem roupas, cercada por velas acesas e aparentemente desacordada. Ao lado dela, havia um cachorro com sinais de intoxicação. O ambiente apresentava condições insalubres, com acúmulo de sujeira, além de um estoque incomum de carne seca e latas de atum. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico e perícia, e agora está sob os cuidados do outro filho.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de exposição da saúde e integridade de pessoa idosa a perigo (art. 99 do Estatuto da Pessoa Idosa), apropriação de bens ou rendimentos de idoso (art. 102), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), e maus-tratos com agravante por se tratar de vítima idosa (art. 133, §3º, III do Código Penal), todos combinados com a Lei Maria da Penha. Se condenado, ele poderá cumprir até 14 anos de reclusão, além de pagar multas.