Homem é preso por tentar beijar e apalpar nádegas de menina de 7 anos

A Polícia Civil de Miranda prendeu em flagrante na última 6ª feira (17.jan.25) um homem de 53 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos. A mãe da vítima relatou que o homem esteve em sua loja de conveniência consumindo bebidas alcoólicas.

Durante a permanência, ele se aproximou da criança, chamou-a de "princesa" e tentou beijá-la. Mesmo após a mãe intervir, ele abraçou a menina sob o pretexto de despedida e tocou suas nádegas.

A vítima saiu chorando e contou à mãe o ocorrido, que foi presenciado também pelo avô materno. Após a denúncia, os policiais localizaram o suspeito em seu local de trabalho e efetuaram a prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Em depoimento, o homem admitiu ter conversado e abraçado a criança, mas alegou não ter agido com "maldade".O suspeito foi indiciado com base no artigo 217-A do Código Penal, e sua prisão preventiva foi solicitada.