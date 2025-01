Pai é preso por estupro e agressão à filha de 15 anos em hotel de MS

A Polícia Civil prendeu em flagrante na 4ª eira (1º.jan.24) um homem acusado de estupro majorado e dano qualificado contra sua filha de 15 anos. A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber uma denúncia de lesão corporal, já que a vítima foi encontrada em um hotel com o pai, apresentando sangramento na camiseta.

A situação levantou suspeitas, considerando que o pai estava hospedado com a filha e consumindo bebidas alcoólicas, levando a equipe de investigadores a realizar checagens adicionais que revelaram um crime mais grave.

Durante a escuta especializada, a adolescente relatou que o pai já havia abusado dela anteriormente. Na noite da virada do ano, ele a convidou para um passeio e, após consumir uma quantidade significativa de álcool, informou que se hospedariam em um hotel, o que surpreendeu a vítima, pois estavam na casa de uma tia onde poderiam pernoitar.

No hotel, o suspeito pediu especificamente por uma cama de casal, o que chamou a atenção dos atendentes. Dentro do quarto, segundo o relato da vítima, o pai ficou apenas com a roupa de baixo e começou a acariciá-la de maneira inapropriada. Quando a adolescente tentou se afastar, ele agrediu-a com um tapa no rosto, causando sangramento.

Além disso, ele quebrou o celular da filha para impedi-la de pedir ajuda à mãe. As diligências da Polícia Civil incluíram uma perícia no hotel, onde foram encontradas manchas de sangue e garrafas abertas de bebidas alcoólicas. O veículo do suspeito também continha diversas bebidas. As evidências corroboraram o depoimento da vítima, resultando na prisão em flagrante do homem.