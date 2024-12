Menino de 4 anos chega morto em UPA e padrasto é preso por estupro

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável após a morte de seu enteado, uma criança de 4 anos, no último domingo (15.dez.24), em Campinas, no interior de São Paulo.

O menino chegou sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Anchieta e apresentava hematomas pelo corpo, o que levantou suspeitas sobre a causa da morte.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), guardas municipais foram acionados para atender à ocorrência. O padrasto alegou que a criança teria se engasgado, motivo pelo qual a levou até a unidade de saúde. No entanto, as marcas identificadas no corpo da vítima levaram à prisão do homem por suspeita de estupro.

Durante buscas na residência onde o suspeito mora, no bairro Vila Chico Amaral, foram encontrados pinos vazios de cocaína e aparelhos eletrônicos, que foram apreendidos pelas autoridades.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, que segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte da criança e apurar a responsabilidade do padrasto.