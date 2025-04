Homem estuprava enteada de 23 anos com deficiência intelectual em MS

Um homem de 58 anos foi preso nesta 5ª feira (24.abril.25) pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, acusado de estuprar uma vítima vulnerável com deficiência intelectual. Ele foi localizado no Bairro Boa Vista, onde estava sendo abrigado por conhecidos. Contra ele havia mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo as investigações, o autor abusou sexualmente da enteada, uma jovem de 23 anos à época dos fatos, que possui deficiência intelectual. O crime ocorreu em 2011, no município de Ribas do Rio Pardo.

O caso é ainda mais grave porque a vítima, além de ser enteada do agressor, apresentava deficiência, o que caracteriza a condição de vulnerabilidade prevista em lei. Após ser capturado, o homem foi encaminhado à delegacia local, onde permanecerá à disposição da Justiça.