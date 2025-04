Homem incendeia casa da ex-mulher com ela e a filha dentro em MS

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (22.abril.25) pela Delegacia de Mundo Novo, após incendiar a casa da ex-companheira com ela e a filha de 10 anos dentro do imóvel. Ele foi autuado por incêndio qualificado e descumprimento de medidas protetivas.

O ataque aconteceu por volta das 4h da madrugada, quando o autor acessou os fundos da residência, localizada no município de Mundo Novo, e arremessou um objeto inflamável — semelhante a um coquetel molotov — no quintal. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo a casa e o veículo da vítima, que ficou quase totalmente destruído.

A mulher, que dormia com a filha, percebeu o incêndio ao notar um clarão pela janela e gritou por socorro. Vizinhos ouviram os gritos e ajudaram a conter o fogo até a chegada das autoridades.

Peritos criminais de Naviraí estiveram no local e confirmaram que o incêndio foi criminoso. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o autor, que já havia sido denunciado pela vítima na semana anterior por perseguições e ameaças. Na ocasião, medidas protetivas foram expedidas.

O homem foi localizado ainda na manhã desta terça-feira e, durante depoimento à Polícia Civil, confessou o crime. Ele segue preso e à disposição da Justiça.