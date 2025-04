Mulher mata idosa a pedradas, asfixia bebê e incendeia casa em MS

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante pelo crime de triplo homicídio qualificado após provocar um incêndio que matou três pessoas, entre elas uma criança de um ano, em uma casa localizada na área de retomada indígena Avaité Mirim, zona rural de Dourados. O caso aconteceu na manhã de 2ª feira (31.mar.25), nos fundos da Aldeia Bororó.

De acordo com a Polícia Civil, os corpos carbonizados foram encontrados dentro da residência. As vítimas foram identificadas como Fabiana Benites Amarilha, de 36 anos; a bebê Mariana Amarilha Paula, de apenas um ano; e uma idosa inicialmente identificada como Líria Isnarde Batista.

As investigações foram conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Dourados, com apoio da Polícia Militar. Testemunhas ouvidas no local relataram ter visto uma mulher sair da casa instantes antes do início do incêndio. A suspeita foi localizada com queimaduras recentes, compatíveis com o horário do crime.

A apuração apontou que a mulher teria agredido a idosa com um pedaço de concreto, asfixiado a criança e depois ateado fogo à casa, onde a terceira vítima, uma mulher de 38 anos, dormia. A autora usou um líquido inflamável para iniciar as chamas e acabou se ferindo ao fugir do local.

A perícia técnica e o laudo do exame de corpo de delito confirmaram os indícios da participação da suspeita no crime. Segundo a Polícia Civil, não há elementos que indiquem envolvimento de terceiros ou motivação relacionada a conflitos indígenas. A presa também é indígena. Ela foi autuada em flagrante por triplo homicídio qualificado por meio cruel e está à disposição da Justiça.