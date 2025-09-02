Homem inventa roubo e vende moto como sucata para fugir de financiamento

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), desmascarou uma falsa denúncia de roubo registrada no dia 23 de agosto deste ano.

O homem de 34 anos alegou ter sido abordado por criminosos armados na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, e que sua motocicleta Yamaha/Fazer havia sido levada sob ameaça.

Durante a investigação, iniciada logo após o registro do suposto crime, os policiais descobriram que o roubo nunca aconteceu.

Confrontado com as evidências, o autor confessou que, após se acidentar com a moto, decidiu vendê-la como sucata. Para se livrar das parcelas do financiamento, comunicou falsamente o roubo às autoridades.

Ele foi autuado por falsa comunicação de crime, delito que pode levar a até oito anos de prisão.