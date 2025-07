Ex mata Thaís com 51 facadas em 10 minutos e pai o entrega à polícia

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após assassinar a ex-companheira, Thaís Thealdo Silva, também de 24 anos, com 51 golpes de faca. O crime aconteceu na tarde da última 5ª feira (3.jul.25), no apartamento onde o casal havia morado, no bairro Jardim dos Turistas, em Caldas Novas (GO).

Segundo a Polícia Civil, o feminicídio ocorreu por inconformismo com o fim do relacionamento. Thaís havia retornado ao imóvel para buscar seus pertences, após cerca de duas semanas de separação. O agressor também alegou suspeitar que ela tivesse iniciado um novo relacionamento, o que teria intensificado o ato violento.

Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram que, por volta das 17h25, o casal saiu do apartamento com a filha de 4 anos. Pouco depois, voltaram sem a criança. Cerca de dez minutos mais tarde, o homem deixou o local sozinho, carregando algo enrolado nas mãos.

Após o crime, o autor procurou o próprio pai e confessou o assassinato, além de revelar a intenção de matar o suposto novo companheiro da vítima e, em seguida, tirar a própria vida. O pai, ao saber da situação, conduziu o filho até a delegacia, onde ele foi apresentado à polícia.

A equipe da Central de Flagrantes e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) estiveram no local. O Instituto Médico Legal confirmou os dezenas de ferimentos por faca no corpo da vítima, evidenciando a brutalidade do crime. A prisão em flagrante foi registrada como feminicídio.