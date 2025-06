Edemar mata Doralice com facada no pescoço em MS e se entrega à polícia

Doralice da Silva, de 42 anos, foi assassinada com um golpe profundo de faca no pescoço, dentro de casa, na Vila Juquita, em Maracaju, na noite de 6ª feira (20.jun.25). O principal suspeito do feminicídio é o companheiro dela, Edemar Santos Souza, de 31 anos, que fugiu do local e se apresentou à Polícia Militar neste sábado (21.jun.25), negando o crime.

Segundo a perícia, Doralice foi quase decapitada e a cena do crime apresentava sinais de tentativa de limpeza, com marcas de sangue parcialmente removidas e um pano ensanguentado no chão. O corpo foi encontrado pela filha da vítima, que acionou a polícia ao chegar na residência.

Vizinhos relataram que ouviram gritos por volta das 22h30, mas não chamaram ajuda, acreditando que seria mais uma das frequentes discussões entre o casal.

Ao se apresentar, Edemar afirmou que havia saído com Doralice para o mercado e, após uma briga, resolveu terminar o relacionamento. Ele alegou que um homem desconhecido o ajudou a retirar seus pertences da casa em uma carriola, e que esse mesmo homem teria ficado com Doralice.

No entanto, a versão não se sustentou, já que seus documentos e celular foram encontrados em uma rua fora da rota informada, e a casa da vítima não apresentava sinais de invasão.

Apesar das brigas recorrentes, Doralice nunca registrou boletins de ocorrência contra Edemar. Ela possuía uma medida protetiva contra um ex-marido, com quem já não mantinha contato. Segundo a polícia, a mãe de Edemar também já teve medida protetiva contra ele. O caso é investigado como o 16º feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul.