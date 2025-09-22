Homem monitorava celular e mantinha mulher tracanda há 2 meses na Capital

A Polícia Civil resgatou nesta segunda-feira (22) uma mulher mantida em cárcere privado pelo companheiro, no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. A ação foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª Deam) após denúncia feita por familiares da vítima.

Segundo a Polícia, os parentes relataram dificuldade de contato e pedidos de socorro enviados pela vítima. A equipe foi até o local e encontrou a mulher em situação de risco. Ela contou que vinha sendo ameaçada de morte, impedida de sair de casa e vigiada constantemente, inclusive no uso do celular.

De acordo com o depoimento, o agressor a impedia de trabalhar há cerca de dois meses e, nos últimos dias, passou a proibi-la de sair de casa. Em um momento de descuido, a vítima conseguiu avisar os familiares, que acionaram uma policial da DEAM.

O homem foi preso em flagrante no local e autuado pelos crimes de ameaça e cárcere privado. A mulher foi resgatada com segurança, retirou seus pertences com apoio da polícia e foi encaminhada para medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.