Homem que agredia e forçava esposa a fazer sexo é preso armado em MS

A Polícia Civil de Caarapó prendeu em flagrante no último sábado (26.abril.25) um homem suspeito de agredir fisicamente e abusar de sua ex-companheira, além de manter a posse irregular de armas de fogo.

A vítima procurou a delegacia relatando que, na noite anterior, foi violentamente agredida pelo ex-parceiro, com quem manteve um relacionamento de cerca de 22 anos. Segundo o depoimento, ela sofreu reiteradas agressões físicas, psicológicas e ameaças ao longo do relacionamento, mas não registrava denúncias por medo.

No caso mais recente, o agressor, embriagado, a atacou com socos no rosto, a derrubou no chão e a feriu no braço e no ombro. Após escapar, a vítima ainda recebeu mensagens em tons de ameaça.

A mulher também relatou que, durante o período em que conviveram, foi forçada diversas vezes a manter relações sexuais contra a sua vontade, além de sofrer restrições para trabalhar e estudar, o que acarretou problemas de saúde.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil realizou diligências e prendeu o suspeito. Na residência dele, os policiais encontraram duas armas de fogo calibre .22.

O homem foi autuado por lesão corporal, ameaça e injúria no contexto da Lei Maria da Penha, além do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.