Homem sequestra pedreiro para que fizesse obra em chácara

O homem de 35 anos, foi preso nesta 5ª.feira (9.mar.23), por policiais do Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) em Sidrolândia (MS). Ele é acusado de sequestrar e ameaçar um pedreiro para fazer serviço de construção em sua chácara no dia 6 de fevereiro.

Conforme informado pela Polícia, duas pessoas foram vítimas de extorsão quando o suspeito, que teria apontado uma arma para elas e conseguido sequestrar uma das vítimas. Ela ainda foi agredida com socos e coagida a realizar um serviço de construção na chácara do suspeito, já que a vítima trabalha com construção civil.

Em seguida, após as agressões e ameaças com a arma, a vítima foi solta pelo suspeito e procurou a polícia. Foi pedido pela prisão preventiva dele, sendo deferida pelo juiz.

Junto à Polícia foi possível localizar o suspeito, que estava com dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 22, no interior de sua casa. Além disso, a caminhonete que possivelmente teria sido utilizada no crime foi apreendida. O preso permanece custodiado no Garras.