Idoso de 82 anos morre após ser espancado durante roubo em Campo Grande

Antônio Souza de Deus, de 82 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta 5ª feira (16.out.25), quatro dias após ter sido brutalmente agredido durante um roubo em sua casa, na Vila Nhanhá, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no domingo (12.out.25), mas teve complicações enquanto aguardava transferência para cirurgia.

Segundo a Polícia Civil, o autor invadiu a residência da vítima armado com uma faca, rendeu o idoso e o agrediu com socos e chutes, causando uma fratura em uma das pernas. Após as agressões, fugiu levando cerca de R$ 1.600 em dinheiro. A vítima foi levada inicialmente para a UPA Coronel Antonino, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) iniciou diligências e prendeu o suspeito dois dias após o crime, na mesma região. Ele foi reconhecido por uma testemunha e estava em posse de uma faca de serra, identificada como pertencente à casa do idoso.

O homem possui diversas passagens por roubo e furto e estava foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto. O caso, que inicialmente foi registrado como roubo qualificado pelo emprego de violência, agora será investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). O suspeito segue preso e à disposição da Justiça.