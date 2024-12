Suspeito do latrocínio de Roberto Figueiredo é preso, mas nega crime

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na manhã desta 6ª feira (13.dez.24) um dos suspeitos envolvidos no latrocínio do ex-superintendente de Cultura e professor universitário Roberto Figueiredo, de 68 anos. O homem foi localizado na região do bairro Canguru, em Campo Grande, em posse do Jeep Renegade roubado da vítima.

O veículo foi identificado poucas horas após o crime, circulando na Avenida Gury Marques. Após iniciar diligências, os policiais localizaram o carro com o suspeito que nega envolvimento no crime. O veículo foi encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos).

Latrocínio

Roberto Figueiredo foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, em sua residência no bairro São Francisco, em Campo Grande. O corpo foi descoberto pela irmã, por volta das 4h, nu e apresentando sinais de violência, incluindo uma facada no pescoço e lesões provocadas por pauladas.

Segundo a polícia, não havia sinais de arrombamento na residência, levantando a hipótese de que o autor do crime tenha entrado com o consentimento da vítima. Além do Jeep Renegade, também foram levados uma televisão e um celular.

Contribuições de Roberto Figueiredo

Roberto era um renomado professor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e destacava-se por suas contribuições à educação e à cultura. Coordenava o grupo teatral da UCDB, "Senta que o Leão é Manso", e dirigiu importantes produções teatrais, como a adaptação de "Sonhos de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare.

Na gestão pública, foi diretor da Fundação de Cultura de Campo Grande na administração de Nelsinho Trad e superintendente de Cultura na gestão de Adriane Lopes, entre março de 2023 e abril de 2024. Em 2021, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a comenda "Professora Maria Ildonei de Lima Pedra", em reconhecimento à sua dedicação à educação.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime e esclarecer as circunstâncias do latrocínio.