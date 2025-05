Idosos escapam ilesos após fechada que tombou caminhão em rodovia de MS

Um casal de idosos saiu ileso de um acidente ocorrido na manhã de 6ª feira (9.maio.25), na BR-262, em Três Lagoas. O caminhão em que estavam tombou após ser fechado por uma carreta que tentou ultrapassagem forçada no trecho da baixada do Córrego do Onça, conforme informou o portal RCN67.

O casal seguia em direção a Ilha Solteira (SP), transportando suplementos para animais. De acordo com o RCN67, o caminhão Mercedes-Benz 1519 foi lançado para fora da pista quando o motorista de uma carreta, que vinha em sentido contrário, invadiu a faixa oposta durante uma tentativa de ultrapassagem.

Sem acostamento no local, o caminhoneiro perdeu o controle e o veículo tombou às margens da rodovia. O condutor da carreta fugiu sem prestar socorro. Um empresário que passava pelo trecho prestou auxílio ao casal, oferecendo água e apoio, mas os dois recusaram atendimento médico e preferiram aguardar a chegada do contratante do frete.

O motorista relatou ao jornal local que o caminhão é o único sustento da família e não possui seguro, com exceção da carga, conforme exigência da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).