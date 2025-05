Patrícia morre ao furar 'Pare' e filha grávida perde bebê no acidente (vídeo)

Patrícia Helena Lopes de Oliveira, de 48 anos, morreu em grave acidente de trânsito na manhã desta 3ª.feira (6.mai.25) em Campo Grande (MS).

A polícia disse que a vítima conduzia uma moto pela Rua Cândida Lima de Barros, no Bairro Tiradentes, e carregava na garupa a filha dela, gestante de 7 meses, quando furou o "Pare" no cruzamento da Lima Barros com a Avenida Rouxinol, e foi atingida violentamente por Fiat Fiorino.

Com o impacto da colisão mãe e filha foram arremessadas ao solo. Veja os vídeo (atenção, imagens fortes!):

O capacete de Patrícia se soltou durante o acidente, fazendo com que ela batesse a cabeça de maneira grave. Ela e a filha, foram socorridas com vida à Santa Casa. Patrícia, porém, foi declara morta na unidade. A filha, apesar da perda gestacional, segue viva na hospital.

A Polícia Civil, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a Perícia Técnica estiveram no local para apurar as circunstâncias do acidente. Durante os trabalhos, um homem foi preso por desacato após alterar a cena do acidente e entrar em confronto com os policiais.

Este é o 25º caso de morte de motociclistas no trânsito de Campo Grande em 2025, conforme dados da Agetran.