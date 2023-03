Indígena, Evaristo é esfaqueado e morre na calçada ao lado do assassino (vídeo)

Evaristo Duarte, de 44 anos, foi esfaqueado na barriga e morreu ao lado de seu assassino, Felipe Márquez Servín, de 45 anos, às 13h desta 4ª.feira (8.mar.23), na Rua Teniente Herrero esquina Elisa Alicia Lynch, próximo ao mercado municipal de Pedro Juan Caballero, no Paraguai.



Conforme apurado pelo MS Notícias, ambos são indígenas pertecentes a Colônia Yvy Pyte (Coração da Terra), na fronteira do Brasil com o Paraguai. Um vídeo feito por uma testemunha, mostra o momento em que Evaristo desfalece na calçada. Eis:

O delegado da 2ª delegacia de Polícia de Pedro Juan, Rubén Galeano, confirmou o homicídio. "Recebemos a notícia de que neste mesmo local, houve uma briga entre dois indígenas, presumivelmente eles estavam consumindo bebidas alcoólicas juntos, em um momento eles discutiram, entretanto um aplicou um ferimento no outro que acabou perdendo a vida".



Márquez Servin foi preso pela Polícia Nacional em flagrante e ficará à disposição do Ministério Público.