MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
03 de setembro de 2025
Campo Grande 32ºC

CAMPO GRANDE (MS)

Jornalista, Renan é preso em flagrante por estuprar criança em MS

A polícia apura se o suspeito atraía adolescentes com comida, jogos, bebidas e piscina

Jornalista Renan Gonzaga é preso em Campo Grande (MS). Foto: Linkedin Jornalista Renan Gonzaga é preso em Campo Grande (MS). Foto: Linkedin
A- A+

O jornalista Renan Lopes Gonzaga, de 36 anos, foi preso em flagrante na 2ª feira (1.set.25) em Campo Grande (MS). 

De acordo com apurado, ele é suspeito de estuprar uma garotinho de 11 anos. 

A criança teria desaparecido e mãe acionou a polícia.

Posteriormente, a criança foi localizada e disse que foi estuprada pelo jornalista.  

Renan negou as acusações, alegando que o garoto foi espontaneamente ao seu apartamento.

O suspeito afirmou que a vítima e outro menino pediram para dormir no apartamento. 

Ele negou qualquer oferecimento de bebidas alcoólicas às crianças.

Relatou que, por volta das 2h, ofereceu transporte por aplicativo, mas os menores recusaram a ir embora.  

Disse que os garotos jogaram videogame e que, providenciou a volta deles às suas casas ao saber que um era dado como desaparecido.

A polícia apura se Renan atraía adolescentes com comida, jogos, bebidas e piscina.

Segundo a investigação, esses atrativos serviam para criar um ambiente de abuso.

Foram apreendidos notebooks, celulares, tablets e câmeras, todos enviados à perícia.

Há indícios de que vários adolescentes frequentavam o local com frequência.

Novas vítimas estão sendo identificadas pela equipe de investigação.

A prisão em flagrante foi convertida para preventiva, segundo a autoridade policial.

Até o momento, não há registro da realização da audiência de custódia obrigatória.

Tags: Campo Grande, Renan Lopes Gonzaga
Reportar Erro
MS Noticias no Google News