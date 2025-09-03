Jornalista, Renan é preso em flagrante por estuprar criança em MS

O jornalista Renan Lopes Gonzaga, de 36 anos, foi preso em flagrante na 2ª feira (1.set.25) em Campo Grande (MS).
De acordo com apurado, ele é suspeito de estuprar uma garotinho de 11 anos.
A criança teria desaparecido e mãe acionou a polícia.
Posteriormente, a criança foi localizada e disse que foi estuprada pelo jornalista.
Renan negou as acusações, alegando que o garoto foi espontaneamente ao seu apartamento.
O suspeito afirmou que a vítima e outro menino pediram para dormir no apartamento.
Ele negou qualquer oferecimento de bebidas alcoólicas às crianças.
Relatou que, por volta das 2h, ofereceu transporte por aplicativo, mas os menores recusaram a ir embora.
Disse que os garotos jogaram videogame e que, providenciou a volta deles às suas casas ao saber que um era dado como desaparecido.
A polícia apura se Renan atraía adolescentes com comida, jogos, bebidas e piscina.
Segundo a investigação, esses atrativos serviam para criar um ambiente de abuso.
Foram apreendidos notebooks, celulares, tablets e câmeras, todos enviados à perícia.
Há indícios de que vários adolescentes frequentavam o local com frequência.
Novas vítimas estão sendo identificadas pela equipe de investigação.
A prisão em flagrante foi convertida para preventiva, segundo a autoridade policial.
Até o momento, não há registro da realização da audiência de custódia obrigatória.