Mãe e dois filhos são encontrados carbonizados dentro de carro e marido é preso

Uma mulher de 34 anos e seus dois filhos foram encontrados carbonizados dentro de um carro no bairro Dalbérgia na 5ª feira (29.ago.24), em Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

De acordo com o UOL, o principal suspeito de envolvimento no crime, que é marido da vítima e pai das crianças, foi detido em Cascavel, no Paraná. A prisão foi realizada em uma operação conjunta entre as polícias militares de Santa Catarina e do Paraná.

Os corpos foram localizados no veículo pertencente a Edinéia Telles, mãe das crianças. A confirmação oficial da identidade das vítimas só será possível após a conclusão da perícia. Edinéia e seus filhos estavam desaparecidos desde terça-feira (27), e familiares haviam utilizado as redes sociais para pedir ajuda na tentativa de encontrá-los.

Ainda segundo o UOL, o suspeito, de 38 anos, é natural de Santa Catarina e possui antecedentes criminais, incluindo passagens por ameaça e lesão corporal. Ele foi capturado enquanto tentava fugir. Após a prisão, foi conduzido à delegacia de Guaraniaçu, no Paraná. A polícia ainda não divulgou se o homem confessou o crime ou qual teria sido a motivação.

Em nota, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que o delegado responsável pelo caso está em diligências para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.