Mãe flagra mensagens e descobre que filho foi estuprado por líder de jovens da igreja

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 15ª Delegacia de Polícia, prendeu nesta terça-feira, em Taguatinga, um homem de 30 anos investigado por estupro de vulnerável. A operação foi batizada de Game Over, pois o autor usava o videogame para atrair e conquistar a confiança das vítimas.

As investigações começaram em julho, após a mãe de uma vítima de 13 anos descobrir conversas de cunho sexual entre o adolescente e o investigado.

Durante a apuração, foi descoberto que o autor era amigo da família e líder de jovens na igreja frequentada pelas vítimas. O caso ganhou mais gravidade após o irmão da vítima, de 20 anos, declarar ter sido alvo de atos libidinosos pelo autor quando tinha entre 14 e 15 anos.

O inquérito reuniu provas robustas, incluindo prints de conversas e depoimentos. Diante da constatação de que os crimes ocorriam desde 2019, a prisão preventiva foi solicitada e cumprida.

Após ser preso, o homem confessou ter praticado atos libidinosos com a vítima de 13 anos, mas negou as acusações envolvendo o irmão e o amigo da vítima.

Apesar da negativa, o autor foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, tentativa de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. As penas, somadas, podem alcançar 29 anos de prisão.