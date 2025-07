Polícia Civil captura sete por estupro coletivo de adolescente em MS

A Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, com apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, realizou na manhã desta 4ª feira (30.jul.25) a operação “Asmodeus”, voltada ao combate de crimes de estupro de vulnerável no município.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão contra adultos e cinco mandados de internação de adolescentes envolvidos em ato infracional análogo ao mesmo crime. As ordens judiciais foram expedidas após investigação da delegacia local, que apurou a ocorrência de um estupro coletivo contra uma adolescente.

O nome da operação faz referência a "Asmodeus", figura mitológica associada à luxúria, utilizada para representar a gravidade dos crimes investigados. Conforme nota, outros detalhes não foram revelados pois o caso tramita em sigilo.