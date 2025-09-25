MS Notícias

25 de setembro de 2025
CRIME SEXUAL

Mães desconfiam de comportamento dos filhos e descobrem estupro na Capital

Homem foi preso por abusar de três crianças na Vila Nasser

DEPCA investiga o casoDEPCA investiga o caso - Reprodução
A Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos, acusado de abusar sexualmente de três crianças na Vila Nasser, em Campo Grande. O caso foi descoberto após as mães das vítimas notarem mudanças no comportamento das filhas.

As crianças, vizinhas do suspeito, foram ouvidas em Depoimento Especial na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde os indícios de abuso foram confirmados.

Diante da gravidade, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça. O homem foi localizado e preso na casa de familiares, no Jardim Aero Rancho. O caso segue sob investigação.

