Magno é executado à luz do dia com 14 tiros no Jardim Colúmbia

Magno Edgar Bartes, de 39 anos, foi executado com cerca de 14 tiros na manhã desta 2ª.feira (8.abr), em Campo Grande (MS).

Segundo apurado, Magno parou sua camionete Chevrolet S10 para arrumar um problema no motor, no cruzamento das ruas Catrimani e Jauaperi, no Jardim Colúmbia, quando foi alvejado.

O atirador estava em um carro branco. Magno morreu na hora, sentado dentro da caminhonete.

POSSÍVEL MOTIVAÇÃO

Segundo a polícia, Magno vinha sofrendo ameaças devido a morte de Ana Grete Alves Pereira, de 40 anos.

Ana morreu em 7 de novembro de 2023, um dia após pegar carona no caminhão de Magno na PR-317, em Floresta (PR).

De acordo com a polícia paranaense, Ana ficou sem gasolina enquanto viajava com seu esposo e filhos. Ela pegou carona com Magno para chegar à cidade mais próxima em busca de ajuda. Ao se aproximar da cidade, o caminhão de Magno não parou, e suspeita-se que Ana tenha pulado do veículo em movimento por medo.

Eis o vídeo:

Magno fugiu sem prestar socorro e, com a morte de Ana, Magno passou a ser procurado e foi preso em 6 de janeiro pela Polícia Rodoviária em São Gabriel do Oeste (PRF), sendo posteriormente liberado para responder ao crime de omissão de socorro em liberdade.