Marciele morre após ser arremessada de carro em capotamento na BR-376

Grave acidente ocorrido na manhã desta 6ª feira (6.jun.25) resultou na morte de Marciele Costa Souza, de 36 anos, na rodovia BR-376, entre Ivinhema e Nova Andradina. A vítima era passageira de um veículo que capotou próximo ao distrito de Amandina. Ela foi arremessada para fora do carro e morreu no local.

De acordo com o portal Vale do Ivinhema, o motorista do automóvel, um jovem de 23 anos morador de Ivinhema, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo capotou. O condutor foi socorrido consciente, mas em estado de confusão, e permanece internado no Hospital Municipal de Ivinhema sob observação.

Marciele, que estava morando em Nova Andradina, mas era natural de Ivinhema, não resistiu aos ferimentos após ser lançada para fora do carro. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência, e a perícia de Nova Andradina foi acionada para realizar os procedimentos no local do acidente.