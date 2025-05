ALTA FLORESTA (MT) Rafael morre em acidente no dia do aniversário (vídeo) Também estava no carro com Rafael, João Victor Batista Coelho, de 23 anos, que foi retirado da picape Strada por populares

Por TERO QUEIROZ 22/05/25 às 10H38 atualizado em 22/05/25 às 11H04