Menor bêbado atropelou, arrastou por 100 metros e matou cachorro em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul identificou o adolescente responsável por atropelar, arrastar por cerca de 100 metros e matar um cachorro em Santa Rita do Pardo, a 267 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (30.nov.24). O caso, que causou grande comoção na cidade, revelou que o jovem estava dirigindo um veículo Gol prata de forma irregular e sob suspeita de embriaguez.

De acordo com a investigação, o adolescente estava acompanhado por um passageiro no momento do acidente. Após o atropelamento, o animal ficou preso sob o veículo, mas o jovem ignorou os gritos de uma testemunha e fugiu em alta velocidade, arrastando o cachorro pela via. Um vigilante que passava pelo local encontrou o animal já sem vida, com graves ferimentos.

O delegado responsável pelo caso, Lúcio Marinho, confirmou que o adolescente está sendo investigado por dois atos infracionais análogos a crimes de trânsito: embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação, ambos colocando a segurança pública em risco. Além disso, o jovem poderá responder por maus-tratos a animais, crime agravado pela crueldade do ocorrido.

Marinho destacou que o caso é tratado com rigor, e todas as medidas legais cabíveis serão adotadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil informou que as investigações estão em fase final e deve encaminhar o caso ao Ministério Público para adoção de medidas judiciais.