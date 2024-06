Motoqueiro e garupa ficam em estado grave após colisão em cruzamento (vídeo)

Histórico local de acidentes, o cruzamento na Rua Cotegipe com Rua Maria Isabel Couto Pontes, na Vila Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande (MS), foi palco de uma violenta colisão na manhã desta 4ª.feira (19.jun.24), entre uma motocicleta XTZ 250 da Yamaha e um veículo Montana.

Segundo apurado, o carro era conduzido por um homem de 85 anos, já a moto, por um jovem de 24 anos. O idoso não teve ferimentos, por outro lado, uma mulher jovem que estava na garupa e o motociclista foram arremessados com o impacto, ambos tendo diversas fraturas. Veja:

O Corpo de Bombeiros esteve no local e os jovens foram levados em estado grave à Santa Casa. A unidade hospitalar não quis atualizar o quadro de saúde das vítimas nesta tarde, alegando ser necessário autorização da família.

O cruzamento da Cotegipe com a Maria Isabel já foi palco de diversos acidentes. Há anos a população do local clama para que seja instalado um semáforo no cruzamento, no entanto, o poder público até hoje não atendeu a reivindicação.