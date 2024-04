Motoqueiro foge após atropelar e matar criança de 3 anos na periferia

Um motoqueiro atropelou e matou uma criança de 3 anos na tarde de domingo (21.abr.24), no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande (MS). As informações são do Campo Grande News.

O site relatou que a criança brincava em frente a casa na Rua Maria de Lourdes Vieira de Matos, quando uma tia o chamou para casa. Ele foi atravessar a rua e acabou atingido.

Após um longo tempo de espera uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao bairro periférico e prestou socorro, encaminhando a criança em quadro grave para a Santa Casa. Na unidade, a criança teve 3 paradas cardíacas de não resistiu ao graves ferimentos.

O motociclista fugiu sem prestar socorro e seguiu em direção a Rua Catiguá. A polícia faz diligência para encontrá-lo.

Nas redes sociais, moradores do bairro fizeram apelo para encontrar o motociclista. "O ser humano que fez isso deixou para trás um pedaço da moto que é prata. Pedimos por favor que apareça, você interrompeu uma vida que apenas estava começando", publicou uma mulher em grupo do Facebook.