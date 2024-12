Motorista arrasta moto por 135 metros e mata casal na BR-158, em MS

Grave acidente ocorrido na noite de sábado (30.nov.24), na BR-158, em Aparecida do Taboado, a 457 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de José Reis Antônio Filho, de 42 anos, e Sônia Ribeiro de Camargo Silva, de 43. O casal estava em uma motocicleta modelo Bros quando foi atingido na traseira por um carro Ônix conduzido por um idoso de 65 anos. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O acidente a cerca de 15 quilômetros do trevo de Aparecida do Taboado. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas a uma grande distância. José foi encontrado a 75 metros do local da colisão, enquanto Sônia estava a cerca de 13,9 metros do corpo dele e a quase 50 metros de onde os veículos pararam. Ambos morreram no local.

A colisão foi tão violenta que a motocicleta ficou presa no motor e capô do carro, sendo arrastada por cerca de 135 metros antes de o motorista abandonar o veículo e fugir. No local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para realizar os levantamentos.

Durante as diligências, os policiais encontraram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista dentro do veículo, que estava registrado em nome de outra pessoa. Apesar disso, o condutor ainda não foi localizado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro. A Polícia Civil investiga o caso.