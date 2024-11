Motociclista que morreu em acidente no Nashville é Maria do Carmo

Foi identificada como Maria do Carmo Moreira Gomes, de 42 anos, a motociclista que morreu após ser prensada entre um caminhão e uma picape durante acidente na manhã desta 2ª feira (18.nov.24), no cruzamento da Avenida Guaicurus com a Rua da Divisão, no Jardim Nashville, em Campo Grande.

Conforme já noticiado, a vítima, que pilotava uma Honda 160, ultrapassou o caminhão e parou em um semáforo bem perto da picape. O caminhão que vinha logo atrás não teria percebido a motociclista parada em um ponto cego e foi se aproximando da picape.

Desta maneira, acabou atingindo a mulher e fazendo com que ela ficasse prensada e caísse, sendo atropelada pelo caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros, no entanto, ela não resistiu e morreu no local.

Informações apontam que o caminhão estava trocando de faixa quando atingiu Maria. A vítima havia saído de casa para comprar materiais de construção para uma obra que realizava em sua residência. A Polícia Civil investiga o caso.