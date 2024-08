Mulher fingia câncer para obter doações e sustentar vida de luxo em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu Kamilla Morgana Mendes Borges, acusada de fingir ter câncer para obter doações nas redes sociais. Kamilla, de 29 anos, foi detida em Aparecida de Goiânia. Segundo o delegado Igomar de Souza Caetano, ela é suspeita de estelionato, usando o dinheiro arrecadado para financiar uma vida de luxo, incluindo procedimentos estéticos e o aluguel de um apartamento de alto padrão.

Kamilla começou a ser investigada após uma denúncia de um professor de artes, que sofreu um prejuízo de R$ 53 mil ao tentar ajudá-la com o pagamento de diversas contas. Ela simulava tratamentos de quimioterapia e internações para convencer os seguidores de sua suposta condição de saúde. As investigações revelaram que ela arrecadou mais de R$ 150 mil de 11 vítimas.

De acordo com a polícia, Kamilla acumulava mais de R$ 65 mil em dívidas, incluindo cerca de R$ 64 mil com um hospital particular e quase R$ 1,7 mil com um plano de saúde. Apesar disso, ela usava as doações para manter um estilo de vida luxuoso.

Segundo o jornal Extra, a defesa de Kamilla alega que ela sofre de "severos problemas psicológicos" e faz uso de medicações controladas, o que comprometeria sua consciência sobre seus atos. Contudo, as investigações mostraram que ela aplicava golpes em amigos, parentes e até na escola da filha, que arrecadou doações acreditando nas doenças que Kamilla dizia ter.

O delegado Igomar de Souza Caetano comentou: "Ela tinha uma vida de gastos, de luxos. Alugava até apartamento de alto padrão. Usou desse artifício para sensibilizar e emocionar as vítimas, que acreditavam estar ajudando alguém necessitado. Mas, infelizmente, era tudo mentira".

Kamilla enfrenta acusações de estelionato e as investigações continuam para identificar todas as vítimas do esquema.