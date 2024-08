Estelionatária que já deu prejuízo de R$ 40 mil é presa tentando golpe dentro de banco em MS

A Polícia Civil de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, prendeu em flagrante na tarde de 2ª feira (5.ago.24) uma mulher de 44 anos pelos crimes de uso de documento falso e estelionato. A prisão ocorreu após um banco acionar as autoridades, informando que uma mulher estava na agência se passando por outra pessoa, utilizando um documento falso, para tentar desbloquear um aplicativo bancário e realizar saques.

Os policiais civis se deslocaram imediatamente ao local e confirmaram a situação. A mulher foi presa em flagrante e levada à Delegacia de Sidrolândia, onde responderá por uso de documento falso.

Com a suspeita, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um RG falso e um cartão bancário em nome de outra pessoa. Ela estava acompanhada por um homem que tinha um mandado de prisão em aberto e também foi preso. As identidades deles não foram divulgadas pela Polícia Civil, para não comprometer as investigações.

Estima-se que a autora tenha causado um prejuízo de mais de R$ 40 mil. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas e golpes aplicados pela suspeita no município.