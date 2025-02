Mulher foge e denuncia marido com bebê de 11 meses em cárcere em MS

A Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul prendeu em flagrante na tarde de 2ª feira (17.fev.25), um homem acusado de manter a companheira em cárcere privado, agredi-la e ameaçá-la. O caso veio à tona depois que a vítima conseguiu fugir e denunciar o agressor.

Segundo o depoimento da mulher, ela vinha sendo impedida de sair de casa e sofria agressões constantes. Na manhã de segunda-feira, passou mal e conseguiu convencer o companheiro a permitir que uma ambulância fosse chamada. No entanto, ele impôs a condição de ficar com a filha do casal, de apenas 11 meses, como forma de obrigá-la a voltar para casa após o atendimento médico.

Após ser liberada do hospital, a vítima procurou a delegacia e relatou os fatos. Diante da gravidade da situação, policiais civis iniciaram buscas imediatamente e localizaram o homem andando pela cidade com o bebê. Ele foi abordado e preso em flagrante, enquanto a criança foi resgatada e entregue à mãe.

O agressor foi conduzido à delegacia, onde responderá por cárcere privado, agressão e ameaça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.