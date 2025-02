Marido queimou documentos e mantinha mulher e filho em cárcere em MS

Uma mulher e seu filho de 3 anos foram resgatados na manhã de sábado (15.fev.25) em Campo Grande, após uma denúncia de cárcere privado e violência doméstica. O caso foi comunicado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, que recebeu a denúncia da mãe da vítima.

A equipe da Deam, com o apoio do Setor de Investigações Gerais (SIG), foi até a residência no bairro Guanandi e encontrou sinais claros de maus-tratos. O local estava fechado, e a vítima não possuía cópia da chave para sair de casa. Segundo apuração policial, o companheiro a trancava na residência sempre que saía e escondia a chave sob o colchão durante a noite.

A situação da mulher e da criança era precária. Eles não possuíam documentos, pois o agressor os havia queimado em outra ocasião. O ambiente estava tomado por lixo e fezes de cachorro, a alimentação era inadequada, e o único colchão disponível estava destruído. A criança, sem calçados, perambulava pelo espaço insalubre.

Diante da gravidade do caso, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Deam, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima e o filho foram acolhidos e encaminhados para retornar a Corumbá, onde ficarão sob os cuidados da família.