Mulher é arremessada para fora do veículo em ponte, cai no rio e morre

Uma mulher de 61 anos identificada como Terezinha Isídio de Brito morreu na noite de 6ª feira (7.fev.25), durante grave acidente de trânsito na ponte sobre o rio Brilhante, na BR-163, próximo a Douradina. O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 308, sentido Dourados-Campo Grande. Outras duas pessoas, um homem de 59 anos e uma mulher de 27 anos, ficaram feridas.

O veículo envolvido no acidente era um Fiat Palio, conduzido pela mulher de 27 anos. Conforme apurado, a condutora tentou realizar uma ultrapassagem em alta velocidade, o que a fez perder o controle da direção. O Palio saiu da pista e bateu contra o guard rail, fazendo com que Terezinha fosse arremessada para fora do veículo.

O corpo da mulher foi encontrado no rio, a aproximadamente 200 metros do local do acidente. A motorista e o outro passageiro sofreram apenas ferimentos leves e foram socorridos.

Durante o atendimento hospitalar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a condutora não possuía habilitação e apresentava nível de alcoolemia de 0.79 mg/L, acima do permitido por lei. Em depoimento, ela admitiu ter ingerido duas latas de cerveja antes de dirigir.

A mulher foi encaminhada à delegacia, onde foi autuada por embriaguez ao volante, lesão corporal e homicídio culposo (quando não há intenção de matar). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Douradina e segue sob investigação.