Mulher torturou filha de 1 ano para obrigar ex-marido a voltar com ela

Uma mulher de 28 anos foi presa preventivamente em Anápolis (GO), suspeita de torturar física e psicologicamente a filha de apenas 1 ano. Segundo a Polícia Civil, os crimes tinham como motivação pressionar o ex-companheiro a retomar o relacionamento.

As investigações apontam que a mãe enviava fotos e vídeos da criança ferida ao pai, acompanhados de ameaças de novas agressões e até de morte, caso ele não atendesse suas ligações ou recusasse voltar com ela.

Diante da gravidade do caso, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) solicitou a prisão preventiva, que foi concedida pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público, sendo cumprida na última 4ª feira (07.maio.25).

A mulher está detida à disposição da Justiça. A criança foi resgatada e acolhida por uma entidade de proteção, sob acompanhamento de órgãos especializados.