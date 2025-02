Adolescente foge, denuncia tortura e mãe é presa com esposa em MS

Na manhã desta 4ª feira (5.fev.25), a Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra um casal de mulheres, de 28 e 30 anos, suspeitas de torturar uma adolescente de 13 anos e um menino de 7 anos.

As suspeitas, que mantinham um relacionamento, estavam com a guarda das crianças, filhas de uma delas. No dia 18 de janeiro, a adolescente conseguiu fugir da residência onde vivia com a mãe e a madrasta e procurou abrigo na casa do pai. Lá, relatou que ela e o irmão vinham sendo vítimas constantes de maus-tratos, violência psicológica e cárcere privado. Ambos apresentavam lesões pelo corpo, resultado das agressões sofridas.

Após ouvir a denúncia, o pai da adolescente procurou a polícia e conseguiu retirar o filho da casa das suspeitas. As vítimas passaram por escuta especializada e exames de corpo de delito, que confirmaram um cenário de violência extrema, com agressões físicas diárias e humilhações.

Diante dos indícios de tortura, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva das suspeitas, além da realização de busca e apreensão no imóvel onde elas residiam. O caso segue sob investigação.