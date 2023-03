Na frente do filho: Anezio mata Cinthya e comete suicídio

Anézio Areco Alves, de 42 anos, matou Cinthya Mendieta Cuellar, de 32 anos, a tiros e depois cometeu suicídio na manhã desta 5ª.feira (30.mar.23), na Rua Tancredo Neves, no Bairro Nova Esperança, em Rio Brilhante (MS).



O crime aconteceu na frente do filho do casal, de 11 anos.



Equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas quando chegou no local, os dois já estavam mortos. Em estado de choque, o menino foi levado para o hospital da cidade, acompanhado por assistente social do município. Durante o trajeto, em choque, o menino disse aos bombeiros: "agora vou ficar no mundo sem pai, sem mãe e sem comida", narrou o site Rio Brilhante em Tempo Real.



Conforme informações preliminares, o casal estava em processo de separação, mas Anezio não aceitava o fim do relacionamento.



A Polícia Militar e a Civil estão no local, aguardando a chegada da Perícia Técnica para levantamentosd e praxe.