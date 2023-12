Ônibus de MS bate em caminhão e deixa dois mortos e 37 feridos

Um ônibus da empresa IVE Tur, que partiu de Três Lagos (MS) com destino a São Paulo, transportando principalmente comerciantes à tradicional Feira da Madrugada do Brás, se envolveu na madrugada desta 3ª feira (5.dez.23), em um grave acidente no KM 98 da Rodovia Castelo Branco, em Porto Feliz (SP).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo colidiu na traseira de um caminhão carregado de madeira. O motorista e um passageiro do ônibus morreram imediatamente após a colisão, enquanto quatro vítimas ficaram presas nas ferragens. As toras de madeira do caminhão atingiram a parte da frente do ônibus.

Ao menos duas pessoas, incluindo o motoristas, vieram a óbito no ato da colisão. Foto: Corpo de Bombeiros

As equipes de resgate, como a concessionária que administra a rodovia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária, foram acionadas e prestaram atendimento à ocorrência. As vítimas foram levadas para hospitais de Sorocaba, Porto Feliz, Boituva e Itu (SP). Segundo informações da TV TEM, 37 vítimas sofreram ferimentos leves, três foram socorridas em estado gravíssimo e outras cinco em estado grave.

Ferragens foram cortas para remover algumas vítimas que seguiam no veículo da IVE Tur. Foto: Corpo de Bomebiros

Um passageiro relatou que um caminhão cheio de madeira estava parado no meio da pista sem sinalização, o que pode ter causado o acidente. "Acho que o motorista passou mal. Aí o ônibus estava a 110 km e bateu bem de frente. Todo mundo caiu do banco, quem ficou no banco lá da frente está em estado grave e alguns morreram estamos esperando a confirmação. A frente do ônibus tá destruída. Que pesadelo, nem sair do ônibus conseguimos porque a frente, a porta estava destruída, teve gente que ficou pendurada na frente com as madeiras amiga terrível", relatou em mensagem de WhatsApp para amigos e familiares.

Ainda não foram divulgados os nomes das vítimas fatais e nem dos passageiros sobreviventes.