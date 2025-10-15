MS Notícias

CORRUPÇÃO MILITAR

Sargento e civil são condenados por desvio de 'químicas' dentro de quartel

Prática envolvia troca de produtos licitados por itens mais baratos

Caso ocorreu no interior do Rio Grande do SulCaso ocorreu no interior do Rio Grande do Sul - Reprodução
O Superior Tribunal Militar (STM) condenou um civil e um terceiro-sargento do Exército envolvidos em um esquema de corrupção que fraudava contratos de fornecimento para quartéis do Rio Grande do Sul. A decisão reformou sentença da Auditoria Militar de Bagé, que havia desclassificado os crimes e extinguido a punibilidade dos réus.

A investigação, conhecida como “Operação Química”, revelou que o civil, representante de uma empresa fornecedora, fez transferências bancárias ao militar em troca de facilidades para vencer licitações e entregar produtos diferentes dos contratados, prática conhecida no meio militar como “química”.

Com base em delações premiadas e provas bancárias, o STM reconheceu os crimes de corrupção ativa e passiva majoradas, cometidos de forma continuada. O civil foi condenado a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, enquanto o sargento recebeu pena de 2 anos de reclusão.

A decisão da Corte reconheceu que os crimes foram consumados com a simples aceitação e pagamento de vantagem indevida, ainda que os valores alegadamente tenham sido utilizados em benefício da unidade militar. Depoimentos, quebras de sigilo e a confissão parcial dos envolvidos foram considerados provas suficientes.

As condenações foram restabelecidas com base nos artigos 308 e 309 do Código Penal Militar, após recurso do Ministério Público Militar (MPM), que apontou a transferência de R$ 2.355,00 como prova da fraude. O voto do relator, ministro Guido Amin Naves, foi seguido pela maioria dos ministros do STM.

