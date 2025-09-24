Ex-gestor dos Correios em MS é investigado por desvio e falsificação de dados

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades praticadas por um ex-gestor interino dos Correios em Sonora. A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do MPF desta 4ª feira (24.set.25).

Segundo o órgão, o procedimento apura a possível prática de atos de improbidade administrativa, incluindo enriquecimento ilícito e violação de princípios da administração pública. As suspeitas envolvem a apropriação de valores e a inserção de dados falsos nos sistemas internos dos Correios durante o período de gestão do investigado.

A promotoria também apontou que ainda não há informações nos autos sobre eventual ressarcimento ao erário ou sobre o trânsito em julgado de procedimentos administrativos internos, atualmente sob análise no Comitê de Disciplina (CODIS) da Caixa Econômica Federal. Dois desses procedimentos, um de 2018 e outro de 2022, apuram danos semelhantes relacionados à conduta do ex-servidor.

Diante disso, o MPF determinou o envio de ofício à Caixa Econômica Federal requisitando cópia dos procedimentos administrativos mencionados, além de informações sobre eventual ressarcimento dos prejuízos apurados.

A procuradora da República Analicia Ortega Hartz, responsável pelo caso, destacou que a instauração do inquérito decorre da necessidade de aprofundar diligências que não foram concluídas no âmbito do Procedimento Preparatório instaurado em julho de 2023.