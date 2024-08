Operação Velatus desmantela esquema de corrupção em Terenos e um investigado é preso

O Ministério Público Estadual, em parceria com a 1ª Promotoria de Justiça de Terenos e o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gaeco), deflagrou a operação "Velatus" para combater crimes de corrupção e fraudes em licitações na administração municipal de Terenos, a 28 quilômetros de Campo Grande. A operação, cujo nome em latim significa "velado", faz referência à forma dissimulada com que os envolvidos praticavam os crimes contra a Administração Pública.

As investigações apontaram um esquema criminoso em que servidores públicos utilizavam empresas existentes e criavam novos CNPJs sem qualquer estrutura ou capacidade financeira, com o objetivo de desviar recursos públicos destinados à execução de contratos. Esses desvios foram realizados de maneira insidiosa, comprometendo a integridade dos processos licitatórios e prejudicando os cofres públicos.

Durante a operação, o Gaeco cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, sendo 09 em Terenos, 05 em Campo Grande e 01 em Santa Fé do Sul, São Paulo. Além disso, foi executado um mandado de prisão preventiva na capital sul-mato-grossense. A operação busca reunir provas para aprofundar as investigações e responsabilizar os envolvidos no esquema de corrupção.