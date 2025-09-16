Pai que estuprava as filhas em MS transmitiu sífilis a uma delas

A Polícia Civil de Itaporã prendeu, na manhã deste sábado (13.set.25), um casal suspeito de estuprar as próprias filhas. O homem, de 46 anos, foi detido por estupro de vulnerável e a mulher, de 39, por encobrir e ser conivente com os abusos.

A prisão, que ocorreu em Nova Alvorada do Sul, foi decretada após as investigações revelarem a extensão e a gravidade dos crimes, que incluíram a transmissão de sífilis a uma das vítimas.

Os abusos, que tiveram início em 2014, vieram à tona após uma denúncia anônima registrada no Disque 180. A investigação da época havia sido arquivada por falta de provas, já que uma das filhas, então com 9 anos, foi coagida a mentir e a sustentar a versão de que um vizinho era o agressor. Naquele mesmo ano, ela foi diagnosticada com sífilis, doença também confirmada no pai e na madrasta.

Dez anos depois, uma das vítimas, hoje com 20 anos, procurou a Delegacia e confirmou que os abusos foram praticados pelo próprio genitor ao longo de vários anos, desde a infância. A irmã dela, ouvida por videoconferência, também confirmou os crimes.

As investigações apontam que outras meninas também foram vítimas do suspeito. O casal foi encaminhado à Delegacia de Itaporã, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil continua as investigações para identificar todas as vítimas e apurar a totalidade dos fatos.