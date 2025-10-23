PF investiga aliciamento de eleitores e transferência irregular de voto

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta 5ª feira (23.out.25) a Operação Mercatus Voti, que investiga um suposto esquema de fraude eleitoral no município de Lagoa Santa, em Goiás.

Segundo a PF, a ação teve como alvo um grupo suspeito de aliciamento ilícito de eleitores e transferência irregular de domicílios eleitorais para beneficiar candidaturas nas últimas eleições municipais.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Conforme as apurações, documentos inconsistentes teriam sido utilizados para fraudar o cadastro de novos eleitores.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral. As investigações seguem em andamento.